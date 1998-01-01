النضال الشعبي بطولكرم تنظم ندوة حوارية احتفاءً بمئوية جمال عبد الناصر

طولكرم / سما /

عقدت جبهة النضال الشعبي في مقرها في طولكرم ندوة ثقافية حوارية خاصة لإحياء الذكرى المئوية لميلاد القائد والزعيم الخالد جمال عبد الناصر حضرها لفيف من المثقفين والدارسين والمهتمين.

أدار الجلسة محمد علوش سكرتير الجبهة وعضو لجنتها المركزية بحضور المحاضر والباحث في التاريخ الأستاذ نعمان شحرور.

تطرق شحرور إلى تاريخ الزعيم جمال عبد الناصر من كل جوانب حياته وأكد على تأثيره في الأمة العربية ككل كقائد وطني قومي عمل على مقاومة المدالامبريالي في المنطقة العربية.

أشار شحرور إلى أعمال جمال عبد الناصر الذي ثار على الملكية والتخلف وسياسات التجهيل وحاول النهوض بالعرب والمصريين.

وقد أجمل انجازاته العظيمة والتي تمثلت في تأميم قناة السويس وما تبعها من عدوان ثلاثي على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل ، كذلك قيامه فيبناء السد العالي ومحاربة الإقطاع رغم كل الحاقدين والعملاء ، ومحاولات الوحدة التي تكرست مع سوريا.

كذلك دوره في القضية الفلسطينية التي وضعها على قمة آماله وطموحاته ، وأشاد بحب وانتماء الشعب الفلسطيني لهذا القائد الفذ الذي اعتبر المخلصوالمنقذ والذي تمثل بردة الفعل الفلسطينية حين وفاته من غضب شعبي عارم في المسيرات والمظاهرات والبكاء والحزن العام .

كان القائد جمال عبد الناصر متقشفا مستقيما أحبته كل الجماهير العربية ، خاطبهم بلغتهم أين ما كانوا وصارحهم بكل ما يقوم به من سياسات تدعم الوحدةالعربية والتكاتف من اجل العزة والكرامة ودحر الاحتلال وكسر الاحتكارات الأوروبية والامبريالية في انحيازها لإسرائيل ومحاولاتها الدؤوبة لتكريسالفرقة والتشرذم .