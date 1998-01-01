وزير الصحة يطلع على احتياجات بني نعيم الصحية

رام الله / سما /

استقبل رئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة وبحضور أعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس قروي مسافر بني نعيم وممثلي مؤسسات المجتمع المدني واللجنة التنظيمية موقع بني نعيم وأمين سر إقليم شمال الخليل هاني جعارة اليوم في دار البلدية وزير الصحة الفلسطيني د. جواد عواد والوفد المرافق له من الوزارة على رأسه د. كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة والدكتور محمد قوقاز مدير صحة شمال الخليل وذلك بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك في مجال تطوير القطاع الصحي في البلدة.

وقدم رئيس البلدية المناصرة عرضاً لأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي في البلدة والتي يزيد عدد سكانها عن 27,000 مواطن وينقصها الكثير من الخدمات الأساسية، والتي أهمها الخدمات الصحية وما يعانيه مواطني البلدة نتيجة لعدم وجود عيادات صحية كافية وافتقار البلدة لوجود مركز طوارئ الأمر الذي يدفع الكثير منهم للتوجه لأقرب مشفى حكومي – مستشفى الخليل – والذي يبعد أكثر من 20 كم عن البلدة , مؤكدا على الحاجة الملحة لوجود عيادة طبية ومركز طوارئ في البلدة للتخفيف من معاناة المواطنين.

من جانبه، أكد وزير الصحة الفلسطينية الدكتور جواد عواد أنه سيبذل قصار جهده للنهوض بالواقع الصحي في بلدة بني نعيم ومسافرها ، واعداً بافتتاح عيادة صحية جديدة في البلدة القديمة في بني نعيم وتجهيزها بشكل كامل و توفير كادر طبي كامل يعمل على مدار الأسبوع وكذلك تشغيل العيادة الصحية في منطقة المسافر وتوفير طبيب يعمل على مدار الأسبوع لخدمة سكان المنطقة , هذا بالإضافة إلى الاتفاق مع بلدية بني نعيم على توفير قطعة ارض ومبنى على أن تقوم الوزارة بتجهيزه كمركز طوارئ وتزويده بكافة الإمكانيات والكوادر الطبية لخدمة البلدة وتحسين الواقع الصحي فيها.