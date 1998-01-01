وفد من الديمقراطية وجناحها العسكري يزور الاسرى المحررين في رفح

رفح / سما /

زار وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وجناحها العسكري كتائب المقاومة الوطنية، خيمات الاستقبال للأسرى المحررين طارق أحمد المدلل، وزياد الصوفي، وعصام المنيراوي، في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، لتقديم التهنئة لهم بعودتهم سالمين الى أهلهم وأحبتهم، بعد قضاء فترة محكوميتهم في معتقلات وسجون الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره هنأ زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة، عائلات الأسرى المحررين بمناسبة الافراج عن أبنائهم من سجون الاحتلال، متمنياً في الوقت نفسه الحرية لكافة أسرانا وأسيراتنا القابعين خلف قضبان سجون الاحتلال.

وأكد جرغون أن الكفاح المسلح ومواصلة المقاومة هو الطريق الوحيد الذي تنتهجه كتائب المقاومة الوطنية ومعها كافة الاجنحة العسكرية لتحرير كافة الأسرى والمعتقلين من سجون الاحتلال وتحقيق كامل الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

واضاف جرغون أن كتائب المقاومة الوطنية تضع على سلم أولوياتها الاهتمام بقضية الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال وأن هدفها خلال خوض أي مواجهة قادمة مع المحتل هو الوصول الى صيد ثمين يمهد الطريق لها لتبيض كافة المعتقلات.