الشرطة تكشف ملابسات جريمة إبتزاز عبر تطبيق الواتساب في الخليل

الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة إبتزاز طالت احدى السيدات عبر تطبيق الواتساب وتلقي القبض على الفاعل في مدينة الخليل .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تفيد قيام شخص بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق الواتساب , بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على المشتبه به " .

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الجهاز المستخدم بعملية الإبتزاز , حيث أفاد المشتبه به بقيامه بابتزاز المشتكية أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .