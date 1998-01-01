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الشرطة تكشف ملابسات جريمة إبتزاز عبر تطبيق الواتساب في الخليل

السبت 20 يناير 2018 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

كشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة إبتزاز طالت احدى السيدات عبر تطبيق الواتساب وتلقي القبض على الفاعل  في مدينة  الخليل  .

وأوضح بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات للشرطة تفيد قيام شخص بابتزازها أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية عبر تطبيق الواتساب , بناء على ذلك باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات القضية والقاء القبض على المشتبه به  " . 

وأضاف البيان بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة الالكترونية , تمكنت وحدة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به والقاء القبض عليه وضبط الجهاز المستخدم بعملية الإبتزاز , حيث أفاد المشتبه به بقيامه بابتزاز المشتكية أخلاقيا مقابل عدم نشر صورها الشخصية   .

هذا وأكد البيان توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول  .

#الشرطة #جريمة

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