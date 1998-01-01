استشهاد أسير من مخيم بلاطة بمدينة نابلس داخل سجون الاحتلال

رام الله / سما /

استشهد اليوم السبت، الأسير حسين حسني عطالله من نابلس متأثراً باصابته بمرض السرطان وسط اهمال طبي متعمد في سجون الاحتلال.

ونقلت وسائل الاعلام العبرية، خبر استشهاد الأسير عطاالله، والمحكوم بالسجن 32 عاماً متأثراً بإصابته بمرض السرطان وسط إهمال طبي متعمد من الاحتلال.

يذكر أن الأسير حسين حسني سعيد عطا الله ( 57عاماً) من مخيم بلاطة في نابلس، مصاب بمرض السرطان في خمسة أماكن في جسده (الرئتين والعمود الفقري والكبد والبنكرياس والرأس)، وأن هذا المرض ظهر معه فقط منذ 8 أشهر، ووضعه سيء للغاية، متزوج ولديه 6 أبناء ومحكوم بالسجن 32 عاماً قضى منها 21 عاماً.