رام الله / سما /

افتتحت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتامين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات ورشة عمل في التنظيم النقابي صباح الجمعه ١٩.١.٢٠١٨ تستمر لمدة يومين.

وحضر الافتتاح كل راسم البياري نائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين وابراهيم المصري ممثلا عن مفوضية المنظمات الشعبيه وصلاح هدمي مدير عام بنك القدس و النقابة العامة للعاملين في المصارف والتأمين تفتتح ورشة عمل عماد السعدي مساعد المدير العام للبنك الإسلامي الإسلامي الفلسطيني ووائل الشروف مساعد الأمين للاتحاد العربي للمصارف.

أكد المتحدثون على أهمية العمل النقابي ودوره في حركة التحرر الوطني وتنظيم العلاقه بين العاملين وأرباب العمل وتأتي هذه الورش في سياق التعون بين النقابة العامه للعاملين في المصارف والبنوك والتامين والاتحاد الدولي للنقابات ضمن مشروع تمكين النقابات الفلسطينية.

شارك في الورشة ٧٠ مشارك ومشاركه من القطاع المصرفي وتحديدا بنك القدس والبنك الاسلامي الفلسطيني حيث يتم العمل على توسيع النشاط ليشمل كافة المصارف وقطاع التأمين.

احمد طميزه رئيس النقابه شكر الحضور والمشاركات والمشاركين على الحضور وأكد على أهمية التعاون مع القطاع المصرفي لأجل خدمة العاملين في القطاع.