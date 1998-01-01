بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة للإنارة في (109) شارع في المدينة

غزة / سما /

نفذت دائرة الكهرباء والإنارة في بلدية غزة أعمال صيانة لشبكات الإنارة في ( 109) شارع رئيس في المدينة خلال العام المنصرم 2017 ضمن جهود إنارة الشوارع والحفاظ على سلامة حركة الأفراد والسيارت في شوارع المدينة .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أن أبرز الشوارع تم إجراء أعمال صيانة لشبكة الإنارة بها هي: شارع صلاح الدين، وشارع المنصورة بحي الشجاعية، وشارع عمر المختار، وشارع الوحدة، وشارع جامعة الدول العربية بتل الهوا، وشارع عون الشوا ( 8) بحي الزيتون، وشارع النصر، وشوارع أخرى رئيسة وفرعية في مناطق مختلفة من المدينة .

وأضافت أنه تم إجراء الصيانة لـ ( 1200) فانوسا و( 700) وحدة تحكم في الإنارة وتمديد نحو ( 5) ألاف متر من الكوابل، وتنفيذ ( 322) عملية صيانة لمنشآت البلدية ومرافقها، وتركيب ( 80) فانوسا جديدا من نوع صوديوم.

وأوضحت أنه تم أيضاً متابعة تشغيل المحولات الكهربائية في آبار المياه ومحطات الصرف الصحي، ومرافق البلدية الأخرى وحل المشاكل الناجمة عن ارتفاع وانخفاض الفولت.

وكانت بلدية غزة قد دعت المواطنين في المدينة إلى ضرورة الحفاظ على فوانيس الإنارة ووحدات التحكم بها وعدم العبث بهما حفاظاً على سلامتهم ولضمان استمرار عمل فوانيس الإنارة في مناطقهم في ساعات وصل الكهرباء .

وتعاني مدينة غزة كما بقية مدن القطاع من استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة عنها مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن شبكات الإنارة في الشوارع والمفترقات الرئيسة في المدينة .