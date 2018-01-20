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الخضري يستنكر منع وفود برلماني إسباني دخول غزة

السبت 20 يناير 2018 12:57 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

استنكر النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، منع الاحتلال الإسرائيلي وفد من البرلمان الإسباني يضم عدد من الأحزاب، دخول قطاع غزة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم السبت 20-1-2018، على أن الاحتلال منع هذه الوفد وغيره من الوفود، بهدف منعهم من الاطلاع على الوضع المأساوي الذي يعاني منه سكان قطاع غزة جراء الحصار.

وأكد أن منع الوفد "إمعان في الحصار" لإخفاء حقيقة المعاناة المتفاقمة، واستمراراً لعزل غزة عن العالم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية بصورة كبيرة جداً.

وتابع يقول " منع الوفود محاولة لإبقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة على حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي لتخفيف آثار الحصار وتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة".

وجدد الخضري على أن قطاع غزة تعيش أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة والتعقيد، مذكراً بأن ٨٠٪‏ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز الـ 2 دولار، فيما معدلات البطالة تجاوزت الـ 50%.

وشكر الخضري كل الوفود المتضامنة التي تحاول الوصول إلى غزة، لكن المنع القهري من الاحتلال الاسرائيلي يحول دون بلوغهم هدفهم السامي في التواصل المباشر مع أبناء شعبنا، ونقل الصورة التي نتجت عن حصار عشر سنوات وثلاث حروب شنتها اسرائيل على غزة.

#جمال الخضري

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