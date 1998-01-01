مناشدة لفخامة السيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن حفظه الله



معالي الوزير حسين الشيخ أبو جهاد حفظه الله

أنا المواطن محمد عبد الرؤوف محمد القواس من مدينة غزة حامل هوية رقم 921961447 أعاني منذ أكثر منذ بداية عام 2017 من مرض الفشل الكلوي، وأقوم بغسل الكلى منذ ذلك الحين بشكل مستمر.

وأنا أعمل تاجرا وكنت أحصل على تصريح عبر معبر بيت حانون ايرز باستمرار الى أن منعت من الحصول على التصريح بتاريخ 31 يناير 2016 لمدة سنة كاملة، من دون ابداء أي سبب.

بعد انتهاء مدة المنع تقدمت بطلب الحصول على تصريح فوعدوني بعد شهرين، وبعد انتهاء مدة الشهرين منعوني لسنة جديدة من الحصول على تصريح والعمل وحرموني من قوت أبنائي.

كما انني أعاني من تسديد في شرايين الدم الرئيسية، خصوصا الشريان التاجي، وبحاجة الى عملية جراحة قلب مفتوح.

ونظرا لخطورة العملية، التي يجب أن تتم وفي نفس الوقت يجب أن يتم غسل الكلى فلا تستطيع مستشفيات قطاع غزة اجراء العملية، فليس لديها الامكانات لاجراء عملية قلب مفتوح وغسيل الكلى في نفس الوقت.

وحصلت على تحويلة الى مستشفى المقاصد في القدس في العام 2017، وتقدمت بطلب الحصول على تصريح عدة مرات من دون أي جواب بالموافقة أو الرفض.

وكانت أخر مرة تقدت بطلب الحصول على تصريح في 19 ديسمبر 2017 للوصول الى مستشفى المقاصد في القدس في 10 يناير 2018 لاجراء عملية القلب المفتوح وغسيل الكلى في وقت واحد، لكن لم يصلني أي جواب من الاسرائيليين عبر الأخوة في الشؤون المدنية.

ورغم كل الجهد الكبير الذي بذله الأخوة في العلاج في الخارج وقسم تنسيق تصاريح المرضى إلا أنني لم أحصل على تصريح.

كما توجهت الى منظمات حقوق الانسان لمساعدتي في الحصول على تصريح إلا أن الجواب كان دائما تحت الفحص أو تحت الدراسة.

فخامة الرئيس أبو مازن

معالي الوزير حسين الشيخ

انني أعلم حجم المهمات الوطنية والسياسية الملقاة على عاتقكم، وأقدر بكثير من الاحترام الجهود الكبيرة التي تبذلونها من أجل وطنكم وشعبكم وقضيتكم، وتبذلون الغالي والرخيص من اجل الوطن وحريته.

ويعلم الله أنني لولا الوجع والألم الكبير الذي أعاني منه، وعدم قدرتي على العمل وإعالة زوجتي وأبنائي الخمسة منذ أن أصبت بمرض الفشل الكلوي، لما توجهت لكم لأشغلكم بقضيتي ومرضي.

لكنني توجهت اليكم، يا سيادة الرئيس بصفتكم رئيسا وأبا حنونا عطوفا تفعل كل ما في وسعك من أجل صحة أبناء شعبك، الذين يعمونك بكل ثقة واحترام، وأنا واحد منهم.

انني أناشدكم يا سيادة الرئيس من أجل أن أتمن من الحصول على تصريح لاجراء عملية القلب المفتوح وغسيل الكلى في وقت واحد لان مستشفيات قطاع غزة ليس لديها الامكانات لاجرائها.

أناشكم يا سيادة الرئيس ومعالي الوزير أبو جهاد انقاذ حياتي واسرتي، وأنا على ثقة تامة بأنكم ستكون خير سند لي، كما كنتم دائما خير سند لكل ابناء شعبكم.

حفظم الله ورعاكم وسدد خطاكم لما فيه الخير لوطنكم وشعبكم

ابنكم المخلص دائما

محمد عبد الرؤوف محمد القواس

غزة فلسطين

