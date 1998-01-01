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نتنياهو: نرفض أي وسيط غير الولايات المتحدة مع الفلسطينيين

السبت 20 يناير 2018 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: نرفض أي وسيط غير الولايات المتحدة مع الفلسطينيين



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يرفض أي وسيط غير الولايات المتحدة، في المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك ردا على رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وساطة واشنطن، بعدما اعترفت بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وحسب الموقع الالكتروني لصحيفة " هآرتس"، قال نتنياهو لدى هبوطه في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، أمس الجمعة، قادما من الهند بعد زيارة استغرفت ستة أيام: "إن كان (أبو مازن) يرفض وساطة الولايات المتحدة، فهذا يعني أنه لا يريد السلام".

ورحّب نتنياهو كذلك بزيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، الذي سيصل إلى "تل أبيب"، الأحد المقبل في جولة في منطقة الشرق الأوسط، تشمل "تل أبيب" والأردن ومصر في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع بعد قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

#نتنياهو #وسيط #الولايات المتحدة

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