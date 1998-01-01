فتح تدعو للإضراب الشامل والتصعيد

رام الله / سما /

دعت حركة فتح إلى الإضراب الشامل يوم الثلاثاء القادم، وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على خطوط التماس، لمواصلة التنديد باعلان ترامب القدس عاصمة لاسرائيل.



ودعت حركة فتح الى الالتزام بقرارات المجلس المركزي التي تتضمن مواصلة المقاومة الشعبية السلمية على الارض الفلسطينية، داعية الدول العربية الى مقاطعة زيارة نائب الرئيس الامريكي مايك بينس الى المنطقة.



وحذرت حركة فتح من اسمتهم " المتنفذين " في وكالة الاونروا من ممارسة الفصل الوظيفي لحملة شهادة الدبلوم الذي من شأنه اغراق شعبنا بالبطالة والفقر.