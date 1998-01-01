اليوفي يحدد شرطاً وحيداً لانتقال ديبالا إلى اليونايتد

وكالات / سما /

حدد بيب ماروتا المدير التنفيذي لنادي يوفنتوس الإيطالي ، شرطاً وحيداً لرحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن السيدة العجوز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة .

وقال ماروتا في تصريحات صحفية ” ديبالا عليه تقديم طلب انتقال مكتوب إذا أراد الانتقال لمانشستر يونايتد ” .

وأكدت التقارير الصحفية في وقت سابق ، أن مانشستر يونايتد مهتم بالحصول على خدمات باولو ديبالا في الصيف القادم ، مع الإشارة إلى أن الشياطين الحمر على استعداد لتقديم عرض يصل لـ100 مليون يورو .

كما أن هناك اهتمام كبير من طرف برشلونة الإسباني وسط أنباء تؤكد أن ليونيل ميسييطالب إدارة فريقه التوقيع مع باولو ديبالا .

الجدير بالذكر أن باولو ديبالا انتقل إلى يوفنتوس قادماً من باليرمو عام 2015 بقيمة 40 مليون يورو .