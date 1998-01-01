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معاريف: بتوجيهات من ايران وحزب الله ..حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية

السبت 20 يناير 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف: بتوجيهات من ايران وحزب الله ..حماس تسعى لتطوير أسلحتها الجوية



وكالات

ذكر محلل الشؤون العسكرية في صحيفة معاريف، يوسي ملمان بأن حماس زادت من جهودها لتطوير طائرات بدون طيار بعد ان كشفت "إسرائيل" عن عدد من الانفاق، على حد زعم الصحيفة.

وبينت وفقا لمعاريف فإن حماس تعكف الآن على تطوير قدرتها الجوية فبتوجيهات من ايران وحزب الله بدأت حماس بالعمل علي تطوير قدراتها الجوية المتمثلة بطائرات الاستطلاع ، مشيرةً الا انه خلال الحرب الاخيرة علي قطاع غزة في عام 2014 اسقط سلاح الجو الإسرائيلي عدة طائرات استطلاع تابعه لحماس  وكانت تلك الطائرات صغيرة جدا .

وتابعت في العامين الماضيين زادت حماس من جهودها في هذا المجال وهذه خطوة استراتيجية من قبل حماس ويبدو ان توجه حماس للمجال الجوي جاء في اعقاب مخاوف حماس من انهيار منظومة الانفاق بعد نجاح جيش الاحتلال الكشف عن عدة انفاق عبر الوسائل التكنلوجية والمعلومات الاستخباراتية ، على حد زعم الصحيفة.

قدرة المنظمات المسلحة في قطاع غزة بإطلاق صواريخ  ايضا يتم اسقاطها بمنظومة القبة الفولاذية  فالمنظمات في غزة تحاول تهريب طائرات شراعية مفككه  يمكن شرائها من الاسواق في الخارج.

فتوجهات حماس والمقاومة للمجال الجوي تعتبره "إسرائيل" بديلاً للأنفاق وهو وسيلة لمفاجئة الاحتلال في الحرب المقبلة،  ويمكن القول بأن استخدام المتمردين في سوريا لطائرات مفخخة ضد قواعد الجيش الروسي الجوية جعلت حماس تفكر في تطوير برنامجها الجوي.

#حماس #انفاق #طائرات

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