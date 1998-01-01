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علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها

السبت 20 يناير 2018 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
علا غانم تضع حد لأزمة تسريب صور جريئة لابنتيها



عالم الفن

بعد إنتشار العديد من الصفحات المزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي، والتي حملت إسم الفنانة "​علا غانم" ونشرت تصريحات فنية منتحلة صفتها وهي لا تمت الى الواقع بأي صلة.

كما وضعت على هذه الحسابات الوهمية تعليقات سيئة على صورها مع بناتها، خصوصاً التي يظهرن فيها بملابس جريئة.

قررت وضع حدّ لهذه الأزمة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لغلق هذه الحسابات والصفحات ومعاقبة منتحلي شخصيتها بمجرد عودتها من أميركا.

وأكدت غانم أنها لا تحب إستخدام مواقع التواصل الإجتماعي لأنها تراها حياة إفتراضية وهمية وفيها تعدٍ واضح على خصوصيات الآخرين .

كما طلبت اتخاذ الحيطة والحذر من هذه الصفحات وعدم الاهتمام بأي شيء يتم نشره عليها نهائياً.

#علا غانم #الصور

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