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طريقة تعطيل ميزة آخر ظهور على إنستغرام

السبت 20 يناير 2018 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة تعطيل ميزة آخر ظهور على إنستغرام



وكالات / سما /

أطلقت إنستغرام ميزة جديدة لمستخدميها تعمل على إظهار آخر تواجد لهم في المنصة، كما هو الحال في فيسبوك مسنجر وواتساب.

وتظهر هذه الميزة ضمن الرسائل الخاصة بين الأصدقاء الذين تمت المراسلة بينهم فقط، أو بين الأشخاص الذين قاموا بعمل إشارة لبعضهم البعض في قصص إنستغرام. كما تتمثل هذه الميزة في ظهور عبارة تشير إلى أخر ظهور لصديقك على المنصة، وهي متاحة بشكل افتراضي لمستخدمي أندرويد و iOS.

كيفية تعطيل ميزة آخر ظهور على إنستغرام:

من السهل إيقاف هذه الميزة، بحيث تتيح لك المنصة تعطيل ميزتها الجديدة إذا كنت لا تريد لأحد أن يرى آخر ظهور لك ضمنها.

• بدايةً عليك التوجه إلى الصفحة الشخصية على إنستغرام.
• قم بالنقر على الثلاث نقاط الموجودة في أعلى يسار الصفحة الشخصية.
• مرر للأسفل حتى تصل إلى قسم الإعدادات.
• بعدها قم بتعطيل عرض حالة النشاط.

يذكر أنه في حال قيامك بتعطيل هذه الميزة لن تستطيع بدورك رؤية آخر نشاط لأصدقائك.

#إنستغرام

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