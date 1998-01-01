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دورتموند ينتزع نقطة ثمينة من هيرتا برلين في البوندسليجا

السبت 20 يناير 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دورتموند ينتزع نقطة ثمينة من هيرتا برلين في البوندسليجا



وكالات / سما /

 انتزع بوروسيا دورتموند نقطة ثمينة من مضيفه هيرتا برلين، بعد أن حول تأخره بهدف إلى تعادل 1-1 خلال المباراة لقائهما أمس الجمعة، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم هيرتا برلين بهدف سجله دافي سيلك في الدقيقة 46، وتعادل شينجي كاجاوا في الدقيقة 71.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام شالكه، كما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

يذكر أن هذا التعادل هو الثاني على التوالي لدورتموند والسادس له هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في خمس، فيما يعد هذا التعادل هو السابع لهيرتا برلين هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والخسارة في ست.

#دورتموند #هيرتا برلين

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