صندوقة: الوقت لم يسعفنا للتعادل أمام قطر

رام الله / سما /

تحدث المدير الفني للمنتخب الأولمبي الفلسطيني، أيمن صندوقة، عن خسارة فريقه أمام قطر بنتيجة 3-2، في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما.

وقال صندوقة، في تصريحات صحفية: "قدمنا مستوى ضعيف في الشوط الأول، وارتكبنا خلاله عدة أخطاء أدت إلى استقبالنا لهدفين، وهو ما صعب من مهمتنا في المباراة".

وأضاف: "في الشوط الثاني تحسن الأداء بشكل كبير بعد استقبال هدف ثالث، حيث قمنا بإجراء بعض التبديلات في محاولة للعودة في نتيجة المباراة، وبالفعل سجلنا الهدف الأول، وهو ما أعاد المنتخب إلى أجواء اللقاء".

وتابع: "سنحت لنا العديد من الفرص الثمينة للتسجيل، لكن الحظ وقف في وجه اللاعبين، ورغم تأثير الطرد الذي تعرض له محمد باسم في الربع ساعة الأخير من زمن اللقاء، إلا أننا كنا قادرين على تسجيل الهدف الثاني من خلال محمد درويش، واقتربنا من إحراز هدف التعادل، لكن الوقت لم يسعفنا".

وأكد صندوقة أن أداء المنتخب كان مشرفاً على كافة المستويات في هذه البطولة القارية، خاصة بعد تحقيقه إنجاز التأهل إلى الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، مشيراً إلى أن الهدف الآن هو المحافظة على هذا الفريق في المستقبل.

وقدّم صندوقة في نهاية حديثه، شكره وتقديره إلى اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني وكذلك الإداري والطبي والإعلامي، وأسرة اتحاد كرة القدم، وعلى رأسها اللواء جبريل الرجوب، على ما تم تقديمه في هذا المحفل القاري المهم.