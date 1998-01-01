جنين: قوات الاحتلال تسلم شقيقين بلاغين لمراجعة مخابراته

جنين / سما /

سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الشقيقين مؤمن وأحمد حسام طوقان من حي أبو ظهير في مدينة جنين، بلاغين لمراجعة مخابراتها في معسكر "سالم" الاحتلالي غرب المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين فجرا، وداهمت منزل الشقيقين طوقان وفتشته، واعتقلت شقيقيهما محمد ومحمود طوقان، ونقلتهما إلى معسكر "سالم" واحتجزتهما لعدة ساعات قبل أن تخلي سبيلهما، وتسلمهما بلاغين لشقيقيهما مؤمن وأحمد، لمراجعة مخابراتها.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت قرية رمانة غرب جنين، ونصبت حاجزا مفاجئا على مدخلها وأوقفت عددا من الشبان واستجوبتهم.

كما نصبت قوات الاحتلال، حاجزا عسكريا مفاجئا قرب بلدة جبع جنوب جنين، على شارع جنين – نابلس، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها .

وكانت قوات الاحتلال، داهمت أمس، منزل الأسير وقاص حافظ جرار، ابن عم الشهيد أحمد اسماعيل جرار في واد برقين، واستجوبت ساكنيه .