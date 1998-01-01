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السجن 22 عاما لـ "الأرملة السوداء"

السبت 20 يناير 2018 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السجن 22 عاما لـ "الأرملة السوداء"



غرائب و عجائب

حكم على الفرنسية، باتريسيا داغورن، الملقبة بـ"الأرملة السوداء" بالسجن 22 عاما بعد إدانتها بتهمة التسميم لعدد من الرجال، بينهم اثنان توفيا في ظروف مشبوهة، رغم نفيها أن تكون قامت بذلك، وتشديد محاميها على "غياب الأدلة".

وكانت داغورن تحاكم أمام محكمة الجنايات في نيس جنوب شرقي البلاد بتهمة قتل رجلين متقاعدين في العام 2011 أحدهما مشرد كانت تمضي معه ليالي في الفندق، والثاني عامل بناء سابق يتمتع بمعاش تقاعدي مريح، فيما لم يظهر أي تأثر على داغورن عند تلاوة الحكم.

وكانت متهمة أيضا بإعطاء عقاقير مضرة وهي من نوع فاليوم إلى رجلين ثمانينيين التقتهما عبر وكالة تعارف.

وطالبت النائبة العامة بإنزال عقوبة السجن 30 عاما في حق المتهمة المسجونة منذ عام 2012، والتي سبق أن حكم عليها بالسجن 5 سنوات عام 2013 بعد إدانتها بتهمة السرقة والاحتيال والاحتجاز.

ويبدو أن باتريسيا داغورن تعرفت على نحو 20 رجلا في منطقة كوت لازور بين عامي 2011 و2012 محاولة ابتزاز المال منهم خصوصا.

#السجن #الارملة السوداء

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