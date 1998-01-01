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يسرا في أول تصريح بعد تسريبات "نيويورك تايمز"!

السبت 20 يناير 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يسرا في أول تصريح بعد تسريبات "نيويورك تايمز"!



وكالات / سما /

حضرت الفنانة المصرية يسرا، الخميس، إلى "المعهد الفرنسي" حيث عرض فيلم "la mome" من إخراج أوليفييه دهان، واقتصرت كلمتها على شكر الحضور، وقالت إنها اختارت هذا الفيلم ليتم عرضه لما له من أثر نفسي عميق لديها، حيث شاهدته أثناء سفرها على متن إحدى الطائرات، ولم تتطرق لأي موضوع آخر.

وكانت يسرا قد قررت الابتعاد عن الأضواء، منذ تسريب التسجيلات الصوتية التي تضمنت إملاءات من ضابط مخابرات حول قضية القدس، إذ لم تقدم أي تصريح صحافي، ولم تطل عبر أي وسيلة إعلامية.

وظهرت، قبل أيام، خلال حفل في "مدينة الإنتاج الإعلامي"، ورفضت الإدلاء بأي تصرح.

#يسرا

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