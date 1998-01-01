شبيبة الجامعات والكليات تعيد تشكيل المكتب الطلابي الفرعي

رام الله / سما /

التقى في مقر حركة فتح إقليم قلقيلية عدد من كوادر وقيادات حركة الشبيبة الطلابية في جامعات ومعاهد وكليات الضفة الغربية من ابناء محافظة قلقيلية وافتتح الاجتماع بقراءة القاتحة على أرواح شهداء الوطن والتعريف بالحضور ثم تحدث الأخ محمد حرب مدير مكتب الاقليم عن الحركة الطلابية بشكل عام وبيان دور الشبيبة في الجامعات وعن أهمية توفير مرجعيات لابناء محافظة قلقيلية في الجامعات والمعاهد وتواجد جسد طلابي يضم أبناء هذه المحافظة الباسلة ويمثلهم ويعنى بأمورهم.

وأضاف محمد كساب عضو الهيئة الادارية العليا لسكرتاريا الشبيبة في الضفة الغريبة عن أهمية تشكيل المكتب الطلابي وتجييش طلبة المحافظة للمشاركة في نشاطاته والتحضير للمشاركة في المؤتمر العام لحركة الشبيبة الطلابية على مستوى الضفة .

وتم خلال الاجتماع وضع المنهجية والخطوات التي سيتم العمل بها لتشكيل المكتب الفرعي واللجان الفرعية لمختلف الجامعات والمعاهد من حيث عدد الطلبة والتوزيع المناطقي ليشمل كافة أرجاء المحافظة على أن يتم عقد اجتماعات منفصلة لكل جامعة على حدا خلال الاسبوعين القادمين حيث سيتم الانتهاء من تشكيل اللجان الفرعية للجامعات والكليات والمعاهد ومن ثم الاعلان عن الهيئة الادارية للمكتب الطلابي .

من جهة أخرى بارك الأخ محمود ولويل أمين سر حركة فتح إقليم قلقيلية هذه الخطوة مبديا استعداده التام لدعم هذا المكتب الذي سيحتضن طلبة قلقيلية في كافة المحافل .