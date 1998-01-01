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الاحتلال ينقل الأسير جمعة التايه إلى ريمون

السبت 20 يناير 2018 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد مكتب الهيئة القيادية للأسرى أن إدارة مصلحة السجون الصهيونية نقلت الأسير جمعة عبد الله خليل التايه (47 عامًا) من قرية كفر نعمة قضاء مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة من سجن النقب الصحراوي إلى سجن ريمون.

وأوضح المكتب أن الأسير التايه معتقل منذ 24 من أكتوبر عام 2001 ويقضي حكمًا بالسجن 18 عامًا ونصف، قضى منه 17 عامًا ولا زال قابعاً في سجون الاحتلال، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وذكر أن الأسير أنهى دراسته الجامعية في جامعة القدس حيث درس الشريعة الإسلامية، وحصل على شهادة البكالوريوس في الفقه والتشريع، وهو متزوج ولديه اثنين من الأبناء، أسامة ونصر الله.

يشار إلى أن الأسير جمعة التايه أصدر عدة مؤلفات؛ منها: "إن ابراهيم كان أمة"، "الجهاد .. مشروع ومنهج ورسالة"، "التربية من خلال المواجهة"، "أوجاع البوسطة" و"خطب منبرية".

#الاحتلال #جمعة التايه

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