إطلاق خدمة (3G) في فلسطين الثلاثاء المقبل دون غزة

رام الله / سما /

تطلق شركتا الاتصالات الخليوية الفلسطينية (جوال)، والوطنية موبايل، رسميا، خدمات الجيل الثالث (3G) في سوق الضفة الغربية الثلاثاء المقبل.

يأتي ذلك، بعد أيام قليلة من تجربة الخدمة لدى عينة من مشتركي الشركتين في الضفة الغربية.

وتتيح تقنية الجيل الثالث 3G، استخدام البرامج على الهاتف المتنقل دون الحاجة إلى خدمة الانترنت اللاسلكي wireless، كالمتصفحات، وبرامج المحادثات المرئية والمسموعة والمكتوبة، من أي مكان، شريطة وجود ترددات للشبكة التي تقدم هذه الميزة.

وكان وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سلمان الزهيري، أكد أنه من الصعب إطلاق الخدمة في قطاع غزة، نظراً للقيود الإسرائيلية المفروضة على قطاع غزة، في مختلف قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتطوير قطاع الاتصالات في غزة.



وأوضح الزهيري، أن تطوير قطاع الاتصالات والإنترنت والبث مرتبط بشكل أساسي بتوحيد اللوائح والإجراءات المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة، منوهاً إلى أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على توحيد الإجراءات بين الوزارتين.