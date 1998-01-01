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إسرائيل تفرج عن 6 أتراك اعتقلتهم في القدس أمس

السبت 20 يناير 2018 08:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تفرج عن 6 أتراك اعتقلتهم في القدس أمس



القدس / سما /

 أطلقت السلطات الإحتلال 6 أتراك اعتقلتهم بعد أدائهم لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى أمس.

وأفادت مصادر محلية أنه تم تسليم الأتراك الستة أوامر بالحضور للمحاكمة يوم غد الأحد.

وأمس، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 6 مواطنين أتراك في البلدة القديمة بمدينة القدس، عقب أدائهم صلاة الجمعة، دون توضيح الأسباب.

وفي ديسمبر/كانون أول 2017، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أتراك، قبل أن تفرج عنهم بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى، مع دفع كفالة مالية، إثر مشاركتهم في احتجاجات فلسطينية على القرار الأمريكي باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ومنذ القرار الأمريكي في 6 ديسمبر/كانون أول 2017، تتواصل الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية، وسط رفض وإدانة عربية وإسلامية ودولية للقرار الأمريكي.

#سلطات الاحتلال

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