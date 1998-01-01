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البي بي سي يتدربون استعداداً لمواجهة الديبور في الدوري

السبت 20 يناير 2018 08:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البي بي سي يتدربون استعداداً لمواجهة الديبور في الدوري



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن ثلاثي هجوم ريال مدريد الأساسي والمعروف بـ “بي بي سي” قد شارك في تدريبات اليوم استعداداً لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة العشرين من الدوري الإسباني.

ولم يغب عن تدريب الجمعة سوى سيرجيو راموس المدافع الإسباني كما كان مخططاً.

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قام بتوزيع الفريق إلى مجموعتين: الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا ضد ليجانيس في كأس ملك إسبانيا، والذين قاموا بحصة تدريبية للتعافي والاستشفاء، فيما ضمت الثانية العناصر الرئيسية في تشكيلة الميرينجي.

وركز زيزو على تدريبات الاستحواذ على الكرة والضغط على الخصم، وشارك في التدريبات الثلاثي: كريستيانو رونالدو، جاريث بيل وكريم بنزيما.

وأفادت الصحيفة المقربة من أسوار سانتياجو بيرنابيو أن أسطورة الكرة الفرنسية حريص على الدفع مرة أخرى بالثلاثي الهجومي الأساسي في تشكيلة اللوس بلانكوس، وقد يكون ذلك أمام الديبور يوم الأحد المقبل، أو على الأكثر ضد فالنسيا الأسبوع المقبل في حال عدم قدرة بنزيما على المشاركة.

#ريال مدريد

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