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مايكل كاريك ينضم إلى طاقم مانشستر يونايتد التدريبي

السبت 20 يناير 2018 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكل كاريك ينضم إلى طاقم مانشستر يونايتد التدريبي



وكالات / سما /

أكد المدرب جوزيه مورينيو أن قائد فريقه مايكل كاريك وافق على الانضمام إلى طاقمه المساعد في مانشستر يونايتد، مباشرة بعد اعتزاله ابتداءً من الصيف المقبل.

وأكد جوزيه مورينيو في آخر تصريحاته على موافقة مايكل كاريك قائلاً “أنتظر انضمامه (كاريك) إلى الطاقم بعد نهاية الموسم إلا إذا غير رأيه، أعتقد أنه قرار جيد بالاعتزال في هذا التوقيت وهو في صحة جيدة وبدون التعرض لأي إصابات جديدة”.

وأضاف جوزيه مورينيو قائلاً “النادي سعيد بهذا القرار وأنا كمدرب سعيد بهذا القرار، مايكل كاريك يتوفر على كل ما يلزم لمنحنا الإضافة المطلوبة في الطاقم التدريبي ومساعدة الفريق الذي يعرفه جيداً على التطور”.

ولم يشارك مايكل كاريك (36 سنة) خلال الموسم الجاري سوى في مباراة واحدة في سبتمبر الماضي، ليغيب بعد ذلك بسبب معاناته من مرض اضطراب في نظم ضربات القلب، خضع على اثره لعملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

#مايكل كاريك #مانشستر يونايتد

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