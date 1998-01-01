رابطة الليجا تشتكي إسبانيول بسبب أحداث مباراة برشلونة

وكالات / سما /

وجهت رابطة الدوري الإسباني اتهاماً بسوء السلوك لجماهير إسبانيول على خلفية أحداث مباراة ديربي كتالونيا أمام برشلونة، على ملعب كورنيا إلبرات مساء الأربعاء الماضي ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ورفعت رابطة الدوري الإسباني تقريرها الأسبوعي إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، والذي تضمن اتهامات بسوء السلوك وإطلاق هتافات مهينة لنادي برشلونة وبعض لاعبيه وعلى رأسهم جيرارد بيكيه.

وستنظر لجنة مكافحة العنف والعنصرية في الاتحاد الإسباني في أحداث مباراة ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، حيث من المنتظر أن يتم إصدار عقوبات في حق إسبانيول.

ولم تكتفي جماهير إسبانيول بإطلاق هتافات مهينة للنادي والمنافس ولاعبيه، بل أكثر من ذلك تم إلقاء أشياء عديدة محظورة على أرضية الملعب خلال سير المباراة ما قد يعجل النادي أمام احتمال كبير للتعرض لعقوبة جديدة.