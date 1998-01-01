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"ستلتقي بإردوغان؟" نتنياهو مبتسما: سأدرس ذلك

السبت 20 يناير 2018 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"ستلتقي بإردوغان؟" نتنياهو مبتسما: سأدرس ذلك



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه "بالرغم من تجديد العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وعدم تقديم لائحات اتهام ضد جنود وقادة الجيش هناك، إلا أننا ما زلنا نسمع للأسف، بين الحين والآخر، تصريحات خطيرة ضد إسرائيل، من الجانب التركي".

وأضاف نتنياهو في حديث للصحافيين، لدى هبوط طائرته في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، قادما من الهند، "كما ونلاحظ أن تركيا مستمرة بدعم حركة حماس، التي تعمل على القضاء علينا"، وحين أجاب إذا ما سيلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال نتنياهو مبتسما "سأدرس الموضوع".

من جهة أخرى ذكرت مصادر إسرائيلية، أن شرطة الاحتلال احتجزت 4 مواطنين أتراك، لوّحوا بالعلم التركي ورددوا هتافات "استفزازية"، في المسجد الأقصى المبارك، حين الانتهاء من صلاة الجمعة على حد زعم المصادر .

وأوضح أمجد ابو عصب رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين، "أن قوات الاحتلال اعتقلت هؤلاء الشبان، أثناء سيرهم في شارع الواد بالبلدة القديمة ،واقتادتهم للتحقيق في مركز شرطة باب السلسلة".

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