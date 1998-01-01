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شاهد ..اعلن عن ترشحه للرئاسة ..السيسي للمصريين: يومين وهمشي هروح عند ربنا

الجمعة 19 يناير 2018 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..اعلن عن ترشحه للرئاسة ..السيسي للمصريين: يومين وهمشي هروح عند ربنا



القاهرة /وكالات/

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية 2018 لفترة ثانية.

وقال الرئيس :"إننى تحملت أمانة المسئولية حين كلفتمونى بها بإرادتكم الحرة، وأرجو الله عز وجل أن يتقبل منى ما بذلته بإخلاص وتجرد وانحيازا لهذا الشعب العظيم وهذه الأمة الكريمة".

وأضاف السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"،: "لا أملك إلا العمل ليلا ونهارا وقادر على مجابهة كل تحدٍ ما دمتم مصطافين بجانبى"، وتابع: "لا أستطيع البقاء ثانية واحدة فى تحمل المسئولية على غير إرادتكم".  

واستطرد السيسى: "اليوم وأنا أسترجع اللحظات الفارقة التى مرت بنا، وأستحضر فى ذهنى كم التحديات الجسام التى تواجه الوطن، وحجم الطموحات والتطلعات التى نريدها لبلادنا، أجد نفسى أقف مرة أخرى حائراً أمام ضميرى الوطنى وأقول لكم بصراحة وشفافية التى تعودنا عليها راجياً أن تسمحوا لى وتتقبلوا ترشحى لمنصب رئيس الجمهورية ".

وأكد الرئيس، مخاطبا المصريين، أنه سيقول وهو يترشح لمرحلة رئاسية جديدة، مثلما قال فى المرحلة الماضية، فإن كان هناك إرادة إلهية ممن يعطى الملك ويهبه لمن يشاء ويسبب له، "هتتعبوا معايا قوى".

وأضاف "هذا التعب سيكون لأجل مصر، التى تستحق أن نتعب ونضحى ونتحرم، وهذا حقها علينا أن نأكل من جوعنا، ونشرب من عطشنا، ونظل صابرين حتى ييأس الصبر من صبرنا، حتى نجعلها أمة ذات شأن".

وكشف السيسي عن معلومات جديدة عن محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية المصرية قبل أسابيع.

وقال السيسي للمصريين "يومين وهمشي هروح عند ربنا، عينك على بلدك أوعى بلدك تروح منك خلوا بالكوا منها لا يجب السماح بالنيل من مصر مهما يكن".

وكشف السيسي عدد المصابين من الأجهزة الأمنية المصرية في "الحرب على الإرهاب" والتي تشنها القوات الأمنية في سيناء، والذي وصل إلى 13 الف شخص بحسب ما نشر موقعالمصري اليوم.

#السيسي #انتخابات #الرئاسة

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