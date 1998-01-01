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الشعبية تؤكد وقوفها مع جماهير السودان ضد سياسات وإجراءات الحكومة

الجمعة 19 يناير 2018 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

 أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوفها ومساندتها لجماهير شعبنا في السودان الشقيق الذين خرجوا للشارع في مسيرات سلمية، رفضاً لكل إجراءات الحكومة من زيادة الأسعار وسياسة إفقار الشعب والفساد التي أدت إلى تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في السودان.

ونددت الجبهة بالطريقة الوحشية التي تعاملت بها قوات الأمن السودانية مع الجماهير، داعية لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بجميع المدن السودانية بما فيها قيادات الحزب الشيوعي السوداني الذين شاركوا وتصدروا المسيرات دفاعاً عن حقوق أبناء شعبهم.

وأعربت الجبهة ان حرصها على السودان ومساندتها للإرادة الشعبية ونضال الجماهير العادل من أجل مجتمع ديمقراطي وحر خال من الاستغلال والاستبداد والتبعية، ينبع من العلاقة التاريخية التي تربط بين الشعبين الفلسطيني والسوداني، وقناعتها أن سودان قوي وعادل ومجتمع مستقر تسود فيه قيم العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة، يصب في مصلحة قضايا أمتنا العربية وخصوصاً قضية فلسطين التي لا زالت قضية الشعب السوداني القومية الأولى.

واعتبرت الجبهة أن مشاركة كل قطاعات الشعب السوداني من القوى والتجمعات النسوية والشبابية والطلابية والطبقات الشعبية المهمشة في المسيرات السلمية التي خرجت للشارع للدفاع عن حقوقها، ومواجهة سياسات الحكومة، هي رسالة هامة يجب على المسئولين في الحكومة السودانية التقاطها من أجل استخلاص العبر من سياساتها وإجراءاتها التي أدت إلى تدهور الأوضاع في السودان.

وأعربت الجبهة عن ثقتها وتقديرها واحترامها للشعب السوداني الشقيق ومواقفه الأصيلة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، واحتضانه الدائم لجماهير شعبنا في أصعب الظروف ، مؤكدة انها ستظل وفية لدماء الرفاق السودانين الذي قاتلوا الى جانب شعبنا وإرتقوا شهداء في صفوف ثورة شعبنا من أجل تحرير فلسطين.

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