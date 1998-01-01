الأونروا الي أين؟! عدلى حسونة

بداءت المؤامرة على الشعب الفلسطيني لاسقاط قضيته بعد ان ترك ارضه بالقوة والجبروت الصهيوني والذى هدد حياة الفلاح بقريته وابن المدينة في مدينته بالقتل والتدمير للبيوت والمنازل ،فهجر العديد من الفلسطينين اماكن سكناهم فمنهم من هاجر الى داخل الوطن فلسطين منهم من سكن قطاع غزة والضفة والداخل المحتل ومنهم من اجتاز الحدود الى البلدان المجاورة كمصر والاردن وسوريا ولبنان ومنهم من ذهب الى الشتات ، وتوزع المهاجرون الفلسطينيون في اسقاع الارض .

فمن ثم شكلت بعد ذلك هيئة الامم المتحدة للاغاثه والتشغيل والحماية للفلسطينيون،وبعد ذلك اسقطوا من حساباتهم الحماية ، واكتفوا بالاغاثه والتشغيل ،وقد بداوا بحبك المؤامرة في ستينيات القرن الماضى بمحاولة اسكان اللاجئين بالصحراء الليبية ، وبعدها في شبة جزيرة سينا ،فكانت يقضت الفلسطينيون ان لا بديل عن العودة والتعويض الى الوطن الام ، ثم استمرت المؤامرات في سبعينيات القرن الماضى ، وازدادت حدتها بعد الحرب الصهيونية علي المقاومة الفلسطينية عام 82 بالبدا بتقليص المساعدات الاغاثية للاجئين بدعوا تزويد المنكوبين من العدوان في الجنوب اللبناني من اثر الحرب الصهيونية ، ولم يستطيع المخاتير والووجهاء آن ذك أستيعاب المعادلة والمؤامرة لان الكثير منهم كان صنيعة للاحتلال بغزة والضفة وجزء منهم يتبع الادارة المدنية الصهيونية كروابط القرى بالضفة المحتلة، وازدادت المؤامرة في تسعينيات القرن الماضى بالتقليصات فى مجالات التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية،ومن ثم ازدادت المؤامرة في ظل الصمت العربي وخاصة بعد الخريف العربي والذي تساقطت به عدد من الدول كالعراق وليبيا وتونس واليمن والمجازر بسوريا وفلسطين وفي ظل التشرذم والانهزام العربي، فقد باتت الأونروا اسم مزعجا لاسرائيل ، لان الاسم يذكر اللاجئين الفلسطينين بحقوقهم وقضيتهم وحقهم بالعودة.

* في ظل هذه الاوضاع استطاعت اسرائيل ان تجعل من امريكا ورقة ضغط على الاونروا تمهيدا لشطبها والغائها .

وستزداد المؤامرة الى التقليص والوقف

للخدمات المقدمة من الاونروا ولاسيما ((( التعليم و الصحة ومراكز التموين)))

وسيكون الضغط بعددمن الهجمات و المحاور :

1- التتقيط والتقطير ::: وذلك بتقليص نسبة من الرواتب ثم يتبعه وقف لعدد من التعينات والعقود ...... وهذا ما لمح به بيير فى بيان الاونروا الأخير حينما طلب من الموظفين الصبر والعطاء .

2- التجفيف لمنابع التمويل :::: وهذه المرحلة هي اخطر المراحل التى ستصل بالاونروا الى التدمير والقضاء على الدعم من غالبية الدول المنسجمة والخاضعة لأ مريكيا وهذا من اهم المطالب الاسرائيلية .

3- مرحلة الشطب والدمج والقضاء :::: وهنا اكتملة خيوط المؤامرة ....وبهذه المرحلة يبدأ الدمج الأونروا بمفوضية اللاجئين الدولية.

###وبذلك سينتهي مسمى الاجئين الفلسطينين ويكون التعامل معهم عبر المفوضية الدولية ومن ثم وضعهم على هامش قضاى الشعوب بحجة الأولية للاجئين الجدد فى العالم .

ملخص قضيتنا :::

* مطلوب من الامة العربية ان تتحمل المسؤلية كاملة ومحاسبت كل الموظفين العرب في الاونروا اولا لانهم لا يعملون الا لمصالحهم الشخصية فقط علي اعتبار انهم مساهمين بخدمة الاجندة الاسرائيلية والامريكية التي تريد شطب القضية الفلسطينية باستهداف اللاجئين الفلسطينيون واسقاط حقوقهم بالعودة والتعويض .

* وعلى قيادة الشعب الفلسطيني منظمة التحرير والفصائل والكل الفلسطيني عليه الوقوف بجدية امام هذا المخطط الذي يشطب قضيته .... بالمواقف الدبلوماسية والسياسية والمواقف النضالية بكافة اشكال النظال المشروع من اجل الحصول على الحقوق .

عاش شعبنا وامتنا العربية ونعم لاحقاق الحقوق الفلسطينية واولها حق العودة والتعويض.