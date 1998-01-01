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معلومات جديدة عن محاولة اغتيال وزيري الدفاع والشرطة

السيسي للمصريين: يومين وهمشي هروح عند ربنا.. خلوا بالكوا من بلدكم!..

الجمعة 19 يناير 2018 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي للمصريين: يومين وهمشي هروح عند ربنا.. خلوا بالكوا من بلدكم!..



القاهرة / وكالات /

في اليوم الثالث للمؤتمر الذي يعقد في القاهرة بعنوان حكاية وطن، وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الجمعة 19 يناير/كانون الثاني 2018، حديثاً عاطفياً للمصريين، كما كشف معلومات جديدة عن محاولة اغتيال وزيري الدفاع والداخلية المصرية قبل أسابيع.

وقال السيسي للمصريين "يومين وهمشي هروح عند ربنا، عينك على بلدك أوعى بلدك تروح منك خلوا بالكوا منها لا يجب السماح بالنيل من مصر مهما يكن".

وكشف السيسي عدد المصابين من الأجهزة الأمنية المصرية في "الحرب على الإرهاب" والتي تشنها القوات الأمنية في سيناء، والذي وصل إلى 13 الف شخص بحسب ما نشر موقعالمصري اليوم.

وعما يفعله الجيش المصري في سيناء أضاف السيسي "نفض الارتباط بين سيناء والقطاع كان لازم نشيل مباني لأنه فيه أنفاق أكتر من 3 كيلو، فيه مصر بنكافح الإرهاب بجد يعني إيه بجد مش بوشين هو وش واحد، من سنتين قطعنا الفاصل للحفاظ على بلدنا، خلصنا 1.5 كيلو، سبب التجرؤ على مصر حدث في أعقاب ثورتين، مكانة مصر وهيبتها تتراجع عند أول مظاهرة تتطلع".

وتابع "عندما نشيل البيوت بنعوض الناس، رغم أنهم حابين يكونوا موجودين هناك بس مش قادرين على الناس دي، لو حد سقط خطأ يتم التعويض، هيبقى فيه جهد لعودة الدولة لسيناء.

وحول واقعة استهداف طائرة وزيري الدفاع والداخلية بسيناء: قال السيسي "الطائرة اتضربت من المزارع الموجودة حوالين المطار، بنعمل حرم آمن لمطار العريش عشان يرجع بلا تهديد، الدولة تعود، يا تساعدونا يا تساعدونا، عمر ما هيبقى على حساب الناس، دفعنا كتير أهلنا هناك معذورين، خدنا قراراً باستخدام عنف شديد وقوة غاشمة حقيقية للقضاء على الإرهاب لسه ما بدأناش".

وبحسب السيسي فإن حجم ما ينفق على تنمية سيناء تجاوز ربع تريليون جنيه لعدد سكان يبلغ 600 ألف نسمة.

وعلى مدار 3 أيام يستمر مؤتمر حكاية وطن الذي يعتبره البعض بدء الحملة الانتخابية للسيسي لخوض فترة رئاسية جديدة، في أحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وحتى الآن لم يعلن إلا مرشحان بشكل رسمي عن خوض الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في مارس/آذار المقبل.

والمرشحان هما خالج علي الحقوقي والمحامي المصري والفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق.

وينص الدستور المصري على ضرورة حصول من ينوي الترشح للرئاسة المصرية على 25 ألف توكيل من 15 محافظة مصرية، أو تزكية 20 نائباً من أعضاء البرلمان.

#المصريين #السيسي #خطاب

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