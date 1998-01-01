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الدفاع المدني يتعامل مع 16 حادث إنقاذ في جنين

الجمعة 19 يناير 2018 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

تعاملت طواقم الدفاع المدني في محافظة جنين، اليوم الجمعة، مع  16 حادث إنقاذ خلال هذا المنخفض الجوي.

وذكر تقرير لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني، أن أبرز الحوادث كانت التعامل مع شاحنة انحرفت عن مسارها، وسقوط جدار بين منازل المواطنين في بلدة اليامون، وإزالة أشجار ولوحات إعلانية شكلت خطرا على شبكة الكهرباء والمواطنين في كل من مدينة جنين وبلدات قباطية وبرطعة ويعبد.

وناشد الدفاع المدني المواطنين التزام منازلهم، والحد من التحرك بالمركبات إلا للضرورة القصوى، والاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، ومراقبة الأطفال واستخدام وسائل الإنارة البديلة في حال انقطاع التيار الكهربائي، والاتصال على رقم طوارئ الدفاع المدني المجاني 102 في الحالات التي تستدعي الاتصال وطلب المساعدة.

#الدفاع المدني

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