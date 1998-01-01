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مدينة أصداء تنظم مهرجاناً فنياً بعنوان " القدس كانت وستبقى لنا"

الجمعة 19 يناير 2018 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت مدينة أصداء الترفيهية، مهرجانا فنيا حمل عنوان" القدس كانت وستبقى لنا " مساء الخميس  في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بالتعاون مع دائرة القدس   .

ويأتي هذا المهرجان دعماً لقضية القدس وتعزيزاً لصمود المرابطين فيها ورفضاً لقرار النراب الظالم بحقها، بالاضافة للتخفيف من الضغط النفسي للمواطنين بغزة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها وسط الحصار الظالم.      

وقالت إدارة أصداء: "إن هذا المهرجان جاء للتعريف بقضية القدس وتعزيز مكانتها في نفوس الأطفال وذويهم, بالإضافة  للترفيه عن المواطنين في ظل اشتداد الأزمات التي يتعرضون لها والأوضاع المعيشية الصعبة في القطاع".       من جهته أكد رئيس دائرة شؤون القدس  أحمد أبو حلبية، أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية لفلسطين, مشيرا إلى أن قرار "ترامب" كان محركا للشعوب في أرجاء العالم ما أدى إلى استمرار الانتفاضة العشبية حتى اللحظة.    

 في ذات السياق أوضح الفنان نبيل الخطيب، أن الفن المقاوم يعمل على تعزيز القضية والثوابت في نفوس الفلسطينيين, لافتا إلى أن الاقبال الكبير على متابعة الأعمال الفنية المقاوِمة يؤكد نجاح الفن الهادف كوسيلة لمقاومة الاحتلال.  

 وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا المهرجان الذي عزز قضية القدس في نفوس أطفالهم وخفف عنهم وطأة الحصار المتواصل, مقدمين شكرهم العميق للقائمين على المهرجان.       وتخلل المهرجان أناشيد ومسرحاً وسحوبات على هدايا, وسط حالة من السعادة التي ارتسمت على شفاه الحضور, وأكدت على أن الشعب يبتسم رغم الحصار والجراح والتضحيات.

#مدينة أصداء #القدس

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