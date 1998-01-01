بلدية غزة تواصل أعمال معالجة آثار المنخفض الجوي

غزة / سما /

واصلت فرق لجنة طوارئ الشتاء في بلدية غزة، منذ ساعات الصباح الباكر، معالجة آثار المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد منذ الليلة الماضية، وعملت على شفط وتصريف مياه الأمطار من المناطق المنخفضة في مختلف أنحاء المدينة.

وذكر رئيس اللجنة م. عبد الرحيم أبو القمبز، أن لجنة الطوارئ استنفرت الليلة الماضية، فرق الطوارئ وطواقم البلدية استعدادا لمواجهة المنخفض الجوي، حيث تواجدت الفرق على المفترقات الرئيسية وفي المناطق المنخفضة، وعملت على شفط وتصريف مياه الأمطار بشكل سريع.

وأوضح أبو القمبز أن فرق الطوارئ منعت تسرب أي قاذورات إلى مصارف المياه في الشوارع حتى لا تتسبب بانسدادها، ما قد يؤدي إلى طفح مياه الصرف الصحي في المنازل والمناطق المنخفضة، وأجرت عمليات تسليك سريعة للمصارف والشبكات لضمان سريان المياه إليها.

وبين أن فرق اللجنة تعاملت مع 135 إشارة وشكوى لتسليك مصارف المياه والشبكات، من كافة أنحاء المدينة، إضافة إلى 25 إشارة شفط للمياه المتجمعة في الشوارع والمناطق المنخفضة، ولا سيما في منطقة الحدبة وشارع الأقصى وشارع صلاح الدين وشارع البساتين.

وأشار إلى قيام آليات وفرق البلدية بكسح تجمعات مياه الأمطار في الشوارع الترابية وإزالة الأتربة المتجمعة في الشوارع الرئيسية بعد انجرافها مع مياه الأمطار من الشوارع الترابية.

وأضاف أبو القمبز أن فرق الطوارئ تعاملت أيضًا مع 32 شجرة و6 لوحات إعلانية كبيرة، تعرضت للسقوط في شوارع عمر المختار والشهداء وبيروت ويافا والقدس والجلاء، بفعل الرياح الشديدة، حيث تمت إزالتها من أماكنها حتى لا تعيق حركة المواطنين أو تعرضهم للأذى.

أما فيما يتعلق بأوضاع برك تجميع مياه الأمطار؛ فقد أكد رئيس لجنة الطوارئ، أن اللجنة تتابع وتراقب بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، منسوب مياه الأمطار المتجمعة في برك الشيخ رضوان وعسقولة وحديقة الصداقة، ولا تزال أوضاعها مستقرة حتى اللحظة.

وأشاد أبو القمبز بتعاون سكان المدينة مع طواقم البلدية في أوقات الطوارئ، وأهاب بالمواطنين ضرورة اتباع الإرشادات المعلنة للتقليل من الآثار السلبية للمنخفضات الجوية، والاتصال برقم الطوارئ (115) في حال حدوث أي طارئ.