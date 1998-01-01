"أسرى فلسطين" الاحتلال لا يزال يعاقب الاسرى في قسم 10 بسجن ايشل

غزة / سما /

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان أوضاع الأسرى في قسم 10 بسجن ايشل لا تزال قاسية نتيجة استمرار اغلاق القسم من قبل ادارة السجون بعد عملية القمع الوحشية التي نفذتها الوحدات الخاصة قبل أيام .

وأوضح "أسرى فلسطين" بأن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال كانت اقتحمت فجر الاثنين الماضي قسم (10) في معتقل "ايشل"، والمخصص لأسرى حماس، ونفذّت عمليات تفتيش استمرت لسبع ساعات متتالية، بعد اخراج كافة أسرى القسم البالغ عددهم (120) أسيراً فى العراء رغم البرد القارص ، ولم تراعى عشرات المرضى المتواجدين في القسم .

وأضاف "أسرى فلسطين" بأن ادارة السجون ادعت بأنها عثرت على أجهزة اتصال فى القسم فقامت بمعاقبة الأسرى بإغلاق القسم ومنع التنقل منه أو اليه، كما ان أخبار الأسرى هناك مقطوعة عن العالم الخارجي بشكل كامل، كذلك قامت بتركيب أجهزة تشويش بالقرب من غرف الأسرى بحجة قطع الاتصالات عن الأسرى من خلال الهواتف التي يتم تهريبها الى داخل السجن .

وأشار "أسرى فلسطين" الى أن هناك ما يقارب 40 اسيراً مرضى في قسم 10 يحتاجون الى المتابعة والعلاج، ونتيجة لعملية القمع والمكوث في البرد لساعات، اضافة الى العقوبات التي فرضتها الادارة على الاسرى تدهورت اوضاع العديد منهم، ويرفض الاحتلال اخراجهم للعيادة للعلاج وذلك امعاناً فى التنكيل بالأسرى .

وطالب "أسرى فلسطين" بتدخل دولى لحماية الاسرى من اعتداءات الاحتلال ، واجباره على وقف اساليب التنكيل والتعذيب التي يمارسها بحقهم بشكل مستمر والتي تخالف ابسط قواعد القانون الدولي وحقوق الانسان .