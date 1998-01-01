حماس تبارك قصاص عائلة برهوم من ابنها المتخابر مع الاحتلال

غزة/سما/

باركت حركة حماس في رفح، قصاص عائلة برهوم من إبنها المتخابر مع الاحتلال "الإسرائيلي" وإصدارها بيان براءة منه ومن جرائمه الآثمة.

وقالت الحركة ظهر الجمعة، في بيان وصل" سما" نسخة عنه، تبارك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في رفح ما قامت به عائلة الشهداء والمجاهدين عائلة برهوم من قصاص بحق المجرم وهذا إنما يدل على أصالتها وعمق انتمائها لمشروع المقاومة لتضرب بذلك مثلا رائعا في الانتصار للدين والوطن.

وحيت الحركة عائلة برهوم المجاهدة والتي احتضنت قادة المقاومة وقدمت في سبيل ذلك الغالي والنفيس من دماء أبنائها وبيوتها واموالها.

وكانت عائلة برهوم قد نفذ صباح اليوم الجمعة حكم الإعدام بحق متخابر مع الاحتلال الإسرائيلي لتورطه في عملية اغتيال قادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس برفح في العدوان الإسرائيلي الأخير صيف 2014.