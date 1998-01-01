8 إصابات في مواجهات مع الاحتلال على حدود قطاع غزة

غزة/سما/

أصيب 8 مواطنين فلسطينيين على الأقل بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت اليوم الجمعة، في عدد من نقاط التماس الحدودية مع الاحتلال الإسرائيلي شمال وشرق قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية وطبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الأبراج العسكرية وبالدبابات على الشريط الحدودي، شرق بلدة جباليا شمال القطاع أطلقت الرصاص الحي على مجموعة من الشبان والفتية، الذين اقتربوا من السياج الفاصل شرق البلدة، ما أدى إلى 6 مواطنين بجروح مختلفة نقلوا على إثرها إلى المستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة للعلاج، فيما أصيب آخرون بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الاحتلال صوبهم.

كما أصيب شابين بالرصاص الحي وآخرون بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة، وتحديداً قرب موقع "ناحل عوز" العسكري شرق المدينة.

وتم نقل الشاب الجريحين إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة وحالته وصفت بالمتوسطة.

وتدور مواجهات بين الشبان والفتية وجنود الاحتلال شرق مدينتي خانيونس ورفح جنوب القطاع، اضافة إلى مواجهات شرق مخيم البريج وسط القطاع أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوبهم.

وتأتي التظاهرات والمواجهات في غزة، للجمعة السابعة على التواللي استنكاراً لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.