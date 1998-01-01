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تسجيل 129 حادث انقاذ خلال 17 ساعة عمل متواصلة بــ محافظات الضفة الغربية

الجمعة 19 يناير 2018 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 129 حادث انقاذ خلال 17 ساعة عمل متواصلة بــ محافظات الضفة الغربية



رام الله/سما/

سجلت العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، ما يقارب 129 حادث انقاذ ومساعدة مختلفة، في مختلف محافظات الضفة الغربية .
وأضافت:" أعلى هذه الحوادث كانت عبارة عن إزالة 41 شجرة سقطت في الشوارع وعلى شبكة الكهرباء والهاتف،  وقد حظيت محافظة الخليل بأعلى عدد حوادث مسجلة 22 حادثاً، تلتها محافظة جنين مسجلة 20 حادثاً، ورام الله 18 حادثاً من بينها حادثي سير نتج عنهما 8 إصابات طفيفة وأقل الحوادث كانت في محافظة قلقيلية التي سجلت أربعة حوادث فقط.
وفِي تقرير للدفاع المدني ، فإن الطواقم عملت بشكل متواصل لمدة سبعة عشر ساعة، كانت ذروة العمل بين الساعة الثانية عشرة والرابعة فجراً.

 وأوضح التقرير أن كثرة الحوادث والحالة الجوية العنيفة شكلت تحدياً لفرق الاطفاء، والإنقاذ التي استجابت لمعظم الحوادث بما فيها إزالة الأشجار الكبيرة واللوحات الإعلانية التي اغلقت الشوارع، وتسببت في أضرار في شبكة الكهرباء والتي تمت استعادة طبيعتها في أوقات قياسية .
وذكر التقرير أن تنسيقاً مثالياً تم بين الشركاء في أجهزة الأمن والشرطة والبلديات والهلال الأحمر، ساد طوال فترة العمل إضافة لدور وسائل الاعلام والصحفيين، الذين قاموا بدورهم المهني في نقل كافة الأخبار والتحذيرات التي ساهمت في تقليل الحوادث، وما يترتب عليها من خسائر قطاعية مختلفة.

#اضرار #الدفاع المدني

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