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نصر الله: التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في صيدا بداية خطرة ولا يجوز السكوت عنه

الجمعة 19 يناير 2018 05:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في صيدا بداية خطرة ولا يجوز السكوت عنه



وكالات

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله أن كل المؤشرات تشير إلى أن "العدو الإسرائيلي وراء تفجير استهدف قياديا لحماس في صيدا بجنوب لبنان".

وأشار نصر الله إلى أن هجوم صيدا بداية خطيرة، لافتا إلى أن ما وصفه بـ"الاعتداء الإسرائيلي" لا يجوز السكوت عليه وعلى الدولة اللبنانية تحمل مسؤولياتها. وفي الرابع عشر من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسرائيل بمحاولة اغتيال القيادي محمد حمدان في لبنان.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن "المؤشرات الأولية لحادث استهداف حمدان في لبنان، تميل إلى وجود أصابع صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي".

وأضافت "وتتابع الأجهزة اللبنانية المختصة التحقيق في الحادثة وكشف الجناة".

#نصر الله #احتلال #تفجير

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