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رسمياً : جوريتسكا لاعباً لبايرن ميونخ

الجمعة 19 يناير 2018 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً : جوريتسكا لاعباً لبايرن ميونخ



وكالات / سما /

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت توصله لاتفاق للتعاقد مع النجم الألماني الشاب ليون جورتيسكا من نظيره شالكه.

وجاء في البيان الرسمي أن جورتيسكا سيكون لاعباً لبايرن ميونخ اعتباراً من الموسم القادم 2018-2019 عقب نهاية عقده مع شالكة الصيف القادم

وأضاف البايرن أن عقد اللاعب سيمتد من 30 يونيو 2018 حتى نفس اليوم من عام 2022، وذلك بعد نجاحه في الفحوصات الطبية مساء الخميس.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيجه “نحن سعداء جداً مع جوريتسكا، لقد قرر الانضمام لنا رغم المنافسة الكبيرة للبايرن من الأندية الخارجية”.

ووقع بايرن ميونخ مع اللاعب الشاب الذي تألق في كأس القارات 2017 بعد منافسة شرسة مع عدة أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية أبرزها برشلونة ويوفنتوس وليفربول.

#جوريتسكا #بايرن ميونخ
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