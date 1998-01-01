اصابة 3 شبان بجروح خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

كفر قدوم / سما /

اصيب 3 شبان بجروح جراء قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الاسبوعية المنددة بالاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 14 عاما لصالح مستوطني مستوطنة قدوميم المقامة عنوة على اراضي القرية.

وذكر منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة باستخدام الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط مما ادى الى اصابة 3 شبان في الاطراف السفلية عولجوا ميدانيا من قبل طاقم جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

واكد شتيوي ان المسيرة انطلقت رغم الاجواء العاصفة والباردة للتاكيد على استمرار المقاومة الشعبية تنديدا بالاستيطان وبقرارات الادارة الامريكية المتعلقة بالقدس الشريف ، وتصدى خلالها الشبان للجنود الذين اعتلوا قمة جبل مطل على الشارع المغلق واحرقوا عشرات الاطارات المطاطية المستعملة قرب مستوطنة قدوميم.