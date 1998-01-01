الجهاد تدعو الامة العربية الى دعم المقاومة الفلسطينية ماديا ومعنويا

غزة / سما /

طالبت حركة الجهاد الإسلامي الأمة العربية بأن تقف مع الشعب الفلسطيني وتساند مقاومته وشعبه الصامد المرابط، بكل أشكال الدعم المادي والمعنوي.

ووجهت الحركة على لسان القيادي فيها " خضر حبيب" رسالة للأمة العربية، قال فيها:" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر فرماناً بشان مدينة القدس باعتبارها عاصمة للكيان الصهيوني، وحزب الليكود الإسرائيلي الحاكم أصدر فرماناً بضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية وهذا يعني أن كل فلسطين ضاعت". وتساءل ماذا تنتظر أمتنا حتى تدافع عن فلسطين؟ هل تنتظر الدبابات في عواصمها ومدنها لكي يتحركوا؟. وقال موجهاً كلامه للأمة:" إذا ضاعت القدس وفلسطين، فالدور عليكم؟

وأضاف أننا لا نطالبكم بتسيير الجيوش الآن، وإن كان هذا فرض عين عليكن، لكننا نطالبكم بكل أسباب الدعم المادية والمعنوية والسياسية. مذكراً الامة بأن مذكرات بني صهيوني تقول أن إسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، فعلى ماذا تنتظر ما تقوم به إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني؟

وشدد على ضرورة أن تتحمل الأمة مسؤولياتها في هذا الزمن الصعب الذي ضاعت فيه القدس وفلسطين.

كما طالب حبيب الجماهير الفلسطينية الى الاستمرار في الانتفاضة ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، نصرة للقدس والأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، مؤكداً على أن شعبنا الفلسطيني لن يفرط بمقدسات الامة.

ووجه حبيب التحية الى أبناء الشعب الفلسطيني الذين شرفهم الله بأن يكونوا رأس حربة في مواجهة ما يحاك ضد فلسطين والمسجد الأقصى، ليكونوا في الخندق الأول والمتقدم دفاعاً عن الإسلام وفلسطين.

وشدد على أن القدس لا ولن تكون إلى عاصمة لفلسطين، وأن وعد الله سيتحقق بالنصر والتمكين بإذن الله. وأن فلسطين ستبقى باقية والاقصى والقدس كذلك، والذي سيزول هو الاحتلال الغاصب الذي أقام كيانه على أنقاض شعبنا الفلسطيني، وعلى جماجم أطفالنا ونساءنا.

وشدد على أن كل يوم هو يوم غضب وكل جمعة هي جمعة غضب في ظل ما تتعرض له القدس وفلسطين من مؤامرات.

جاء ذلك خلال مسيرة حاشدة دعت لها حركة الجهاد الاسلامي في جمعة الغضب السابعة شرق قطاع غزة والتي انطلقت من كافة مساجد مدينة غزة الى مفترق الشجاعية.