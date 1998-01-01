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فيديو: بوتين يغطس "عاريا" في بحيرة متجمدة

الجمعة 19 يناير 2018 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو: بوتين يغطس "عاريا" في بحيرة متجمدة



موسكو / وكالات /

وسط أجواء شديدة البرودة، تجرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 65 عاما من كل ملابسه، عدا لباس البحر، وغاص في مياه بحيرة متجمدة الليلة الماضية احتفالاً بعيد الغطاس.


وعرض التلفزيون الرسمي الروسي صوراً لبوتين وهو يسير وسط جليد بحيرة سيليغر على بعد حوالي 400 كيلومتر شمال موسكو، مرتدياً معطفاً من الفراء وحذاءً شتوياً طويل الرقبة.


وبعد أن خلع معطفه وحذاءه، نزل درجات سلم خشبي إلى فتحة من الماء وسط جليد البحيرة ثم غمر نفسه بالكامل في المياه قبل أن يخرج رأسه.


وكانت درجة الحرارة في ذلك الوقت حوالي ست درجات مئوية تحت الصفر.

#بوتين #بحيرة #متجمدة #غطس

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