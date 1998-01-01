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الاردن وامريكا تبحثان الاوضاع الفلسطينية

الجمعة 19 يناير 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن وامريكا تبحثان الاوضاع الفلسطينية



عمان / وكالات /

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني أيمن الصفدي ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون الخميس العلاقات الثنائية وآليات تطويرها اضافة إلى القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين( الأنروا) وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.


كما بحث الجانبان تجديد مذكرة التفاهم حول الدعم الاقتصادي والعسكري للمملكة والتي من المؤمل توقيعها في وقت قريب.


واكد الوزيران حرص البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


وثمن الصفدي دعم الولايات المتحدة للمملكة التي أكد تيلرسون مركزية دورها في جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.


واستعرض الصفدي ونظيره الأميركي المستجدات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث وضع الصفدي نظيره الأميركي بصورة الموقف الأردني والعربي الرافض لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يقرر مصيرها بالتفاوض المباشر المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة.


وشدد وزير الخارجية الاردني على أن السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


إلى ذلك أكد وزير الخارجية على ضرورة استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، مبينا أهمية البعدين السياسي والحياتي لعمل الوكالة الذي يحب أن يستمر وفق تكليف الوكالة الأممي.

#الاردن #امريكا #الاونروا

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