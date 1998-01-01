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خاميس رودريجيز يشيد بصفقة برشلونة الجديدة

الجمعة 19 يناير 2018 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
خاميس رودريجيز يشيد بصفقة برشلونة الجديدة



وكالات / سما /

أكال الكولومبي خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد المعار إلى بايرن ميونخ بالمديح على ياري مينا الوافد الجديد في صفوف برشلونة.

وتعاقد برشلونة مع ياري مينا من بالميراس قبل بضعة أيام مقابل 12 مليون يورو، وذلك لتدعيم محور الدفاع بعد إصابة صامويل أومتيتي وإمكانية رحيلة خافيير ماسكرانو.

ويرى خاميس أن مواطنه مينا يملك إمكانيات كبيرة تخوله ليكون واحد من أفضل المدافعين حول العالم في الفترة القادمة.

وقال خاميس في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية “اعتقد أن سيكون مفاجأة للجميع، سيكون من أفضل المدافعين في العالم”.

وتابع “إنها صفقة جيدة، وانتقاله إلى برشلونة يجعلني سعيداً من أجله، يملك موهبة كبيرة وسيقدم الكثير للبرسا”، وأضاف مازحاً “إن يرقص بشكل جيد، لكن قبل كل شيء إنه لاعب جيد”.

#خاميس رودريغز #برشلونة

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