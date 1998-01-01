البلوز يفاجئ الجميع بمحاولة التعاقد مع كراوتش!

وكالات / سما /

فجرت صحيفة ديلي ميرور مفاجأة غريبة بتأكيدها على اهتمام تشيلسي بالتعاقد مع بيتر كراوتش مهاجم ستوك سيتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن تشيلسي يبحث عن مهاجم طويل القامة لتعويض باتشواي المتوقع رحيله عن النادي.

وأضاف التقرير أن تشيلسي كان يستهدف التعاقد مع كارول مهاجم وست هام، لكن اللاعب تعرض لإصابة ستبعده عن الملاعب لقرابة 4 أسابيع، وهو ما جعل النادي اللندني يغض النظر عن الصفقة ويتجه نحو كراوتش.

وأثار خبر اهتمام تشيلسي بضم كرواتش جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام البريطانية، فعدا على أنه مهاجم يمتاز بالكرات الرأسية فقط، فهو سيبلغ عامه 37 بعد بضعة أيام فقط.