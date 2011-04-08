حماس تنشط في جنوب لبنان.. ليبرمان :نعرف هوية قتلة الحاخام ومن أرسلهم وسيدفعون الثمن غاليا

القدس المحتلة / سما /

زعم وزير الحرب الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان أن جيشه يعلم هوية قتلة الحاخام في نابلس ومن أرسلهم.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن ليبرمان صباح اليوم قوله: إن المنفذين ومن أرسلهم سيدفعون الثمن غاليا.

واوضح قائلا : "هو على يقين" اي المنفذ " بأنه يعيش في الوقت الضائع"، وتابع "نحن نعرف كل شيء، من هم المنفذون، والمتعاونون، سوف نصل إلى الجميع".

في سياق اخر زعم ليبرمان أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تسعى لإنشاء "بنية تحتية إرهابية" في الجنوب اللبناني، في محاولة لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل من هناك.

وزعم أن "حماس تجد صعوبة في شن هجماتها من قطاع غزة الآن، لذلك هي تحاول تخطيط وتنفيذ عمليات في مناطق الضفة الغربية وتطوير ساحات جديدة للمواجهة، بما في ذلك جنوب لبنان".

وقال إن "ما يبعث على القلق هو محاولتهم (حماس) تطوير البنى التحتية للإرهاب في جنوب لبنان، في محاولة لتهديد أمن إسرائيل، لن نوافق على أن تتحدث حماس من جهة عن المعاناة والمساعدات الإنسانية، ومن جهة أخرى تحاول شن هجمات من الضفة الغربية وبناء بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".

جاءت تصريحات وزير الحرب خلال زيارته للجنود من وحدة اليمام، في مستشفى رمبام بحيفا، الذين أصيبوا خلال اشتباك مسلح أثناء اقتحام جنين فجر الخميس، في محاولة فاشلة للقبض على منفذي عملية "حفات جلعاد".