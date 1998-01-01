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رمى قنبلة مولوتوف على جاره .. بسبب الفيسبوك!

الجمعة 19 يناير 2018 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رمى قنبلة مولوتوف على جاره .. بسبب الفيسبوك!



غرائب و عجائب

أقدم شاب يبلغ من العمر 20 عاماً على إلقاء قنبلة مولوتوف مجهزة يدوياً على باب مرآب جاره للانتقام منه بسبب "فيسبوك".

وفي التفاصيل، انتقم الشاب من جاره وصديقه بقنبلة حارقة، بعدما أزاله من قائمة أصدقائه في موقع "فيسبوك"، وذلك في "شاتونوف سور سارتي" في مقاطعة "ماين ولوار" في فرنسا.

وجرت محاكمة الشاب الذي اعترف أنه استخدم قنينة كحول مع بنزبن وخرقة من القماش لتحضير القنبلة.

وطلبت المحكمة الجنائية تقييماً نفسياً للشاب نظراً لتصرفه غير المسؤول.

وفي انتظار محاكمته، وضع مرتكب الجريمة تحت مراقبة المحكمة، وسيتعين عليه أن يعيش مع جدته.

#قنبلة

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