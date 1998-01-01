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ليندزي لوهان تهجر زوجها وتعيش في الرياض

الجمعة 19 يناير 2018 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليندزي لوهان تهجر زوجها وتعيش في الرياض



عالم الفن

 أوضحت النجمة الأمريكية ليندزي لوهان خلال استضافتها في برنامج «ذا ويندي وليامز شوو» بعزمها الانتقال إلى المملكة العربية السعودية؛ من أجل تنفيذ مشروعها وهو عبارة عن تصوير فيلم جديد يتناول الثقافة السعودية وحياة النساء في هذا البلد.

وأعلنت لوهان أن فيلمها الجديد «Frame»، يتناول قصة مصورة أمريكية تترك زوجها في أمريكا وتنتقل للعيش في الرياض.

وأضافت أن البطلة تسعى إلى اكتشاف ثقافة السعودية والتعرف إلى نسائها وإلى طريقة تفكيرهن وحياتهن.

كما أشارت إلى أنها تعتزم إطلاق علامة أحمر شفاه خاصة بها وتصميم جزيرة تحمل اسم عائلتها في دبي.

#ليندزي لوهان

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